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Генштаб: у спецрезерві "Укрзалізниці" понад 500 квитків на потяги для військових

"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців і їхніх сімей

Генштаб: у спецрезерві "Укрзалізниці" понад 500 квитків на потяги для військових
Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців. Наразі у спецрезерві є понад 500 квитків.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі додають, що резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється.

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Забронювати квиток із резерву можна за посиланням.

Якщо у переліку немає потрібного напрямку, в Генштабі рекомендують телефонувати за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових: 0 800 503 222.

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