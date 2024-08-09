​Уряд хоче активізувати встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях і школах

На засіданні 9 серпня Кабмін ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії.

"Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду повідомив, що у наші державі діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита й ПДВ. Тож на засіданні уряду затвердили постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання.

"Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів. Це спрощення процедури, аби необхідне обладнання для нашої енергетики максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилося в Україну", - пояснив прем'єр-міністр.

Ще одне нововведення уряду - для Чернігівщини планують підвищити обсяги генерації електроенергії.

"Маємо проект, який дозволить збільшити таку генерацію на додаткові 50 МВт, що для області є суттєвим ресурсом. Ведемо перемовини з партнерами для забезпечення необхідного фінансування", - повідомив Шмигаль.