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Від початку цього року товарообіг України склав $61,7 млрд

В Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували на $22,6 млрд.

Від початку цього року товарообіг України склав $61,7 млрд
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернівецька митниця

Упродовж січня-липня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували на $22,6 млрд.

Про це повідомила Державна митна служба. 

При цьому оподаткований імпорт склав $32,9 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше товарів імпортували  до України із Китаю на суму $7,7 млрд, на другому місці Польща із $4 млрд та Німеччина – $3,1 млрд.

З України найбільше товарів вивезли до Польщі – на $2,4 млрд, Іспанії – на $1,8 млрд, Китаю – на $1,8 млрд.

65% ввезених товарів склали такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт – $13,4 млрд  
  • продукція хімічної промисловості – $6,9 млрд
  • паливно-енергетичні  – $5,1 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: 

  • продовольчі товари — $14,1 млрд  
  • метали та вироби з них — $2,5 млрд
  • мінеральні продукти — $2 млрд.

У липні зафіксували зростання експорту на 9% порівняно з червнем. Цифра сягнула 2 млрд 969 млн доларів.

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