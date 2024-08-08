Мінфін презентував послам G7 плани щодо реформ митниці

Міністр фінансів України Сергій Марченко та його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук презентували послам та представникам місій країн-членів G7 в Україні своє бачення та плани щодо подальшого впровадження реформи митниці.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міністерства, обговорення стосувались кроків українського уряду у розвитку та реформуванні Державної митної служби, а також концепції прозорого відбору керівництва митниці.

За словами Марченка, реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС.

"Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції. Навіть в умовах повномасштабної війни Україна успішно впроваджує такі зміни за підтримки міжнародних партнерів", – зазначив міністр.

Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.

Драганчук наголосив, що міністерство продовжує активно працювати над імплементацію митного законодавства ЄС і розробкою нового Митного кодексу, а також над впровадженням IT й інших спільних митних процедур для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та спрощення ведення бізнесу.

Посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні відзначили прозорість Уряду в напрацьованому плані заходів та процесі імплементації реформ, а також висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою.

За даними Мінфіну, від початку 2024 року митні надходження до Держбюджету України сягають близько 329 млрд гривень (на кінець липня 2024 року). В умовах воєнного стану всі внутрішні ресурси спрямовуються на забезпечення сектору безпеки та оборони.