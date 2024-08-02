Кабмін збільшив кількість пунктів пропуску для військових товарів

2 серпня Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка спрощує постачання військових товарів через митний кордон.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Постанова передбачає безперешкодне переміщення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, зокрема, тих, що надходять від держав-партнерів.

Також завдяки змінам підприємства, яка забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон, а ще - оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.