Кабмін схвалив залучення додаткових 50 млн євро від ЄС для ремонту та покращення портової інфраструктури

Кабінет Міністрів схвалив залучення додаткових 50 млн євро від Європейського Союзу для ремонту й покращення портової інфраструктури, передає Інтерфакс-Україна.

"Ухвалюємо рішення, яке дасть змогу перерозподілити ресурси й отримати додаткові 50 млн євро від ЄС на програми відновлення нашої країни", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зі свого боку представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що схвалено проєкт додаткової угоди (у формі обміну листами) між урядом України та Європейською комісією до угоди про фінансування заходу "Підтримка швидкого відновлення України (контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

Зазначено, що додаткова угода передбачає виділення ЄС додаткового фінансування до державного бюджету України в розмірі 50 млн євро для ремонту та покращення портової інфраструктури шляхом перерозподілу коштів із заходу "Підтримка ЄС для відновлення та реформ".

Крім того, ще однією додатковою угодою передбачено продовження на 24 місяці періоду практичної реалізації та завершального етапу виконання угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для відновлення та реформ".