Міноборони закупить наземні дрони-камікадзе вітчизняного виробництва

Міноборони уклало угоди з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе та снарядів на понад 3,7 мільярда гривень.

Міністерство оборони України продовжує зміцнювати обороноздатність країни шляхом модернізації та розширення арсеналу сучасних технологій. У межах цього процесу Агенція оборонних закупівель уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Підписання відбулося після проведення Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому був присутній заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога", — зазначив Дмитро Кліменков.

Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.

"Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони. Усього в рамках цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 млрд грн», — відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

У відомстві відзначають, що цей крок є підтвердженням прагнення Міністерства оборони до впровадження новітніх технологій та підтримки національної промисловості.

Минулого тижня Міністерство оборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн.