Російські війська, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що геолоковані кадри, опубліковані 28 липня, показують, як українські війська завдають удару безпілотником по великій купі боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу. Аналітики Інституту вважають, що це вказує на те, що російські війська, ймовірно, повністю захопили завод. Однак невідомо, коли саме це сталося.

Зі свого боку, сьогодні вранці ОТУ "Харків" повідомило про оперативну ситуацію на півночі Харківщини. Зокрема, у звіті йдеться, що у Вовчанську ворог в районі агрегатного заводу здійснює постачання медикаментів та продуктів харчування за допомогою БпЛА. Про повне захоплення заводу окупантами вони не повідомляють.

Зазначимо, близько місяця тому очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові у Вовчанську лишаються заблокованими на одному з промислових підприємств.