Головне за ніч та ранок четверга, 1 серпня: 156 боєзіткнень, удар по залізниці на Харківщині, олімпійське срібло Сергія Куліша

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Олімпіада-2024.

У ніч на 1 серпня 2024 року російська армія ударила по території України балістичними ракетами «Іскандер-М» а також ударними БпЛА типу «Shahed», повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Балістикою ворог атакував із Воронезької області РФ та Криму, а безпілотниками із напрямків мис Чауда, що в Криму та із російського Курська.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні відбулося 156 бойових зіткнень. Російська окупаційна армія завдала двох ракетних ударів (п'ять ракет), 77 авіаударів (103 КАБ), провела понад 4600 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку ворог провів 26 штурмових дій неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька і Залізного.

На Покровському напрямку захисники відбивали 55 штурмів окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове і Гродівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1370 російських окупантів. Загалом Росія тратила в Україні 579 490 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних. Найбільше від ворожих атак страждав Куп'янський район, повідомив начальник харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 1 серпня, близько 05:13, через обстріл села Навоосинове Куп'янського району пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чоловік, його дані встановлюються.

Близько опівночі 1 серпня у м. Ізюм унаслідок ракетного обстрілу «Іскандер-М» постраждала жінка 58 років.

Більше інформації – в новині.

У Київській області через падіння уламків збитих ворожих безпілотників поранені двоє людей, повідомили у Київській ОВА.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", – повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

За його словами, унаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Станом на 8:00 була інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

У ніч на 1 серпня російська армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини.

Унаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

Цього разу обійшлося без жертв.

Серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

Очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс фактично підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Україна отримала перші поставки винищувачів F-16.

Політик написав на своїй сторінці у мережі X, що передача літаків нашій державі "стала черговою нібито абсолютно неможливою річчю, яка виявилася цілком можливою".

На офіційному рівні жодне з військових чи політичних українських відомств досі не підтвердило, що довгоочікувані винищувачі вже перебувають на озброєнні ЗСУ.

Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, зокрема виданню Liberation, відповів на запитання щодо того, чи розглядає українська влада відмову від територій заради припинення війни.

За словами глави держави, питання територіальної цілісності не може вирішувати Президент чи будь-хто з посадових осіб, адже це суперечить Конституції України. Відмовлятися від своєї землі влада "офіційно не має права", бо у такому випадку порушить Основний Закон.

Проте Зеленський все ж стверджує, що це питання "внутрішнього характеру", яке може розглядатися, "якщо воно буде офіційно порушене".

Президент сказав, що ідея "Україна віддає території, а натомість отримує гарантії безпеки, НАТО чи ЄС" ніколи не лунала як оформлена пропозиція: "Ніхто нічого офіційно нам не пропонував".

Зеленський вважає територіальні поступки "не найкращим варіантом, коли маєте справу з Путіним" через загрозу повторного розпалювання війни. Проте глава держави також вбачає можливість не відвойовувати усі території "руками та зброєю", бо через це можна втратити багато часу та людей: "Для цього будувалася Формула миру, щоб політично тиснути на Путіна".

Український стрілець Сергій Куліш завоював «срібло» у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки, поступившись лише представникові Китаю.

Стрільба з гвинтівки відбувалася у кілька етапів, після одного з яких наш спортсмен лідирував. Утримати лідерство, однак, не вдалося, але й срібна нагорода дуже бажана для України.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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