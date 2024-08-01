Розклад змагань Олімпіади-2024 на 1 серпня

Українець Сергій Куліш під час стрільби.

Сьогодні, у шостий змагальний день на Олімпіаді одразу декілька українців розпочнуть свій шлях до медалі. Зокрема, Сергій Куліш, Єлизавет Литвиненко, Людмила Оляновська візьмуть участь у медальних змаганнях.

Розклад змагань на 1 серпня:

8:30. Спортивна ходьба, 20 км, чоловіки. Ігор Главан

10:20. Спортивна ходьба, 20 км, жінки. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук

10:30. Кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки. Сергій Куліш

11:00. Дзюдо, жінки до 78 кг. Єлизавета Литвиненко

12:14. Стрільба з лука, індивідуальна першість, жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко

12:18. Плавання, 50 м вільним стилем, кваліфікація. Владислав Бухов

17:00. Дзюдо, жінки до 78 кг, фінал. Ймовірно Єлизавета Литвиненко

Нагадаємо, Україна досі має в активі лише одну бронзову нагороду на Олімпіаді-2024. Її завоювала українська фехтувальниця Ольга Харлан.