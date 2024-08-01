Китай очолив медальний залік Олімпіади-2024 після п’ятого змагального дня

Золотий медаліст Пань Чжаньле з Китаю позує на подіумі після фіналу змагань з плавання на 100 метрів вільним стилем під час Олім

За підсумками п’ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі збірна Японії опустилася на третє місце медального заліку. Лідер за кількістю медалей – Китай.

Десятка кращих:

1. Китай – 19 (9 золотих + 7 срібних + 3 бронзових медалі)

2. Франція – 26 (8 + 10 + 8)

3. Японія – 15 (8 + 3 + 4)

4. Австралія – 16 (7 + 6 + 3)

5. Велика Британія – 17 (6 + 6 + 5)

6. Південна Корея – 12 (6 + 3 + 3)

7. США – 30 (5 + 13 + 12)

8. Італя – 13 (3 + 6 + 4)

9. Канада – 7 (2 +2 +3)

10. Німеччина – 6 (2 + 2 + 2)

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41. Україна – 1 (0 + 0 + 1)

Нагадаємо, у п'ятий змагальний день за крок до медалі був гімнаст Ілля Ковтун. Він посів четверту сходинку в індивідуальному багатоборстві, поступившись найближчим суперникам на менш ніж один бал.