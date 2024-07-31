Головне за середу, 31 липня: 117 боєзіткнень, перші F-16 в Україні, діалог влади і бізнесу

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, обмін полоненими між Росією, США та іншими державами, Олімпіада-2024. Яким запам’ятається 889-й день повномасштабної війни.

Наслідки російського удару по Харківщині 31 липня 2024 року

Перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, повідомляє Bloomberg.

Останнім терміном передачі цих літаків вказували кінець липня. Джерела агентства зазначають, що кількість винищувачів - невелика.

Наразі незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які впродовж останніх місяців тренувалися разом із західними інструкторами, негайно розпочати використання бойових літаків, чи цей процес займе більше часу.

У Міноборони появу F-16 офіційно не коментують.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 липня відбулося 117 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України удару двома ракетами та 62 авіаударів, скинувши 80 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 511 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 липня – в новині.

Уранці окупанти вдарили КАБами по смт Великий Бурлук, що на Купʼянщині, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований.

Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений.

Військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку “Азов”, помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, повідомив кореспондент “Медіазони” із засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, яке розглядає справу Іщенка та ще 23 “азовців”.

Документів, які підтверджують смерть підсудного, СІЗО надати суду ще не встигло. Точна дата і причина смерті поки що теж невідомі.

Пізніше смерть Іщенка підтвердила донька. Він помер ще дев'ять днів тому, але росіяни не поінформували про це родину, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Причину смерті росіяни теж приховують.

Докладніше – в новині.

Представники уряду провели дискусію з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. На ній обговорили питання підвищення податків, повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

Голова уряду нагадав, що до кінця року військо потребує додаткові 500 млрд гривень. Це критична потреба, і слід діяти швидко.

Уряд та підприємці домовились, що це початок діалогу, і буде відбуватись спільна робота на базі комітету ВРУ, аби знайти найбільш ефективні рішення в максимально короткі строки.

Підприємці своєю чергою зазначили, що збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого та середнього бізнесу, а отже матиме дуже короткостроковий ефект, після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз.

Про що ще йшлося – в новині.

Про масштабний обмін полоненими між Росією, США, Німеччиною і Білоруссю повідомляє словенський телеканал N1. В обміні беруть участь ще декілька держав.

Наприклад, у Росію можуть повернутися двоє засуджених у Словенії шпигунів під іменами Людвіг Гіш і Марія Роза Маєр Муньос (реальні імена - Артем і Анна Дульцеві). Вони працювали на РФ, а видавали себе за громадян Аргентини.

Телеканал зазначає, що російському диктатору Володимирові Путіну таким методом вдалося включити до списків Вадима Красікова - ймовірного офіцера ФСБ, засудженого у Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Появі Красікова у списку тривалий час опиралася низка держав. Тож тиск на них РФ чинила через Білорусь. Зокрема, у республіці до смертної кари засудили громадянина Німеччини Ріка Крігера, аби мати важіль впливу на німецький уряд.

В обмінному списку може бути засуджений у Росії журналіст Wall Street Journal Еван Гершкович.

Останній обмін полоненими між Сполученими Штатами та Росією відбувся на початку грудня 2022 року в аеропорту Абу-Дабі.

Завтра, 1 серпня, відключень електроенергії по Україні не прогнозують, повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні компанії.

Також порекомендували користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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