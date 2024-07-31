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Ворог вдарив КАБами по Великому Бурлуку на Харківщини, загинула жінка

Десятирічного сина загиблої госпіталізовано.

Ворог вдарив КАБами по Великому Бурлуку на Харківщини, загинула жінка
Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Близько 10:10 окупанти вдарили КАБами смт. Великий Бурлук, що на Купʼянщині, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.  

Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. 

На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Зазначимо, на Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини. Одна людина загинула у селі Кучерівка, ще одна – в селі Мала Комишуваха.

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