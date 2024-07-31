​Споживання електроенергії залишається високим у вечірні години, - Укренерго

На сьогодні обмежень не заплановано.

Через похолодання тенденція до зниження споживання електроенергії в країні зберігається, але воно залишається високим у вечірні години.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"У вівторок вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10:00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці", – йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики закликало всіх споживати електроенергію ощадливо, особливо в пікові години споживання вранці й увечері – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Водночас "Укренерго" нагадало, що на сьогодні обмежень енергопостачання не заплановано.