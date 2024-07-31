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Росіяни за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Росіяни за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (35 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Сумський район: 

Рясне – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Кіндратівка – 5 обстрілів: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон. 

Волфине – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. 

Степне – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу зруйновано приватний будинок.

Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Конотопський район:

Рівне – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Шосткинський район:

Сидорівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Сопич – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Чернацьке – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Зазначимо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Україну ракетою Х-59 та 89 ударними безпілотниками. Сили оборони збили і ракету, і всі дрони.

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