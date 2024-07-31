Росіяни за добу здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області. Всього протягом доби нараховано 19 обстрілів (35 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Сумський район:
Рясне – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Кіндратівка – 5 обстрілів: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.
Волфине – 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Степне – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу зруйновано приватний будинок.
Ободи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Конотопський район:
Рівне – 5 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Шосткинський район:
Сидорівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Сопич – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Чернацьке – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Зазначимо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Україну ракетою Х-59 та 89 ударними безпілотниками. Сили оборони збили і ракету, і всі дрони.