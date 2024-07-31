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США очікують більш активної участі Індії у справах України, - Reuters

У Держдепі прокоментували візит прем'єра Моді до України, запланований на серпень.

США очікують більш активної участі Індії у справах України, - Reuters
Курт Кемпбелл
Фото: Скріншот

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що очікує повідомлення про те, що Індія починає активніше співпрацювати з Україною. 

Про це він сказав, відповідаючи на запитання на слуханнях у Сенаті щодо візиту прем'єр-міністра Індії Нарендрі Моді до Москви, повідомляє Reuters

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню долю Індії у справах України. Я дякую за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - сказав Кемпбелл.

Як повідомлялося, Моді зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві на початку цього місяця, саме в той момент, коли Росія ракетами атакувала дитячу лікарню в Києві і вбила 44 людини по всій країні. Моді тепло обіймався з російським , що викликало роздратування у демократичних країнах. 

  • Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, ймовірно, відвідає Україну в серпні. Це буде його перший візит в Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. До цього президент України Володимир Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн "Великої сімки" в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем'єра до Києва.
  • На тлі повідомлень про візит Моді до Києва, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо. Блінкен також наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру для України відповідно до Статуту ООН.
  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року Індія стала провідним імпортером російської нафти в той час, як багато країн світу навпаки скоротили свою торгівлю з РФ.
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