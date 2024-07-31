США очікують більш активної участі Індії у справах України, - Reuters

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що очікує повідомлення про те, що Індія починає активніше співпрацювати з Україною.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання на слуханнях у Сенаті щодо візиту прем'єр-міністра Індії Нарендрі Моді до Москви, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню долю Індії у справах України. Я дякую за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - сказав Кемпбелл.

Як повідомлялося, Моді зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві на початку цього місяця, саме в той момент, коли Росія ракетами атакувала дитячу лікарню в Києві і вбила 44 людини по всій країні. Моді тепло обіймався з російським , що викликало роздратування у демократичних країнах.