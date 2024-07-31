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ЗМІ: Гарріс назве кандидата у віцепрезиденти до понеділка

У демократки заплановане турне ключовими для результатів виборів штатами.

ЗМІ: Гарріс назве кандидата у віцепрезиденти до понеділка
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Камала Гарріс, яка невдовзі має офіційно стати кандидаткою у президенти США від Демократичної партії, менш ніж за тиждень визначиться з тим, хто стане її партнером на виборах.

За інформацією Reuters, до понеділка чинна віцепрезидентка має назвати ім'я того, хто у січні наступного року в разі успіху обійме її посаду. 

У пресі фігурують п'ятеро основних претендентів: губернатор Кентуккі Енді Бешір, очільник Пенсильванії Джош Шапіро, сенатор з Аризони Марк Келлі, губернатор Міннесоти Тім Вальц та міністр транспорту Піт Буттіджіг. Експерти переконані, що Гарріс розглядатиме лише чоловічі кандидатури.

Після оголошення свого віцепрезидента Гарріс у його супроводі вирушить у виборче турне. Тандем зосередиться на штатах, які називають "такими, що коливаються" чи "штатами поля битви" - де немає історичної переваги однієї з партій, а голоси виборників стануть ключовими при визначенні переможця. 

 

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