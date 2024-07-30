США оголосили санкції проти Китаю та Гонконгу за допомогу у розробці ракетної програми Ірану

Серед компаній, які потрапили до "чорного списку" США, є китайська компанія Beijing Shiny Nights Technology Development Company та іранська – Electro Optic Sairan Industries.

Мінфін США оголосив про санкції проти п'ятьох фізичних та сімох юридичних осіб з Ірану, Китаю та Гонконгу, які брали участь у розвитку ракетної та дронової програми іранського Міністерства оборони.

Про це ідеться у релізі Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило санкції проти п'ятох осіб і сімох організацій, розташованих в Ірані, Китайській Народній Республіці і Гонконгу, які сприяли закупівлям для іранського Міноборони компонентів, зокрема акселерометри та гіроскопи, які є ключовими для систем наведення, навігації та управління в програмах балістичних ракет і безпілотників Ірану.

"Безрозсудне розповсюдження Іраном своїх балістичних ракет і БПЛА загрожує подальшою нестабільністю і ставить під загрозу життя цивільного населення як в регіоні, так і в усьому світі", – заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Він наголосив, що США продовжуватимуть накладати санкції на тих, "хто сприяє Ірану у виробництві смертоносної зброї".

Серед підсанкційних компаній у переліку є підставна китайська компанія Beijing Shiny Nights Technology Development Company та іранська – Electro Optic Sairan Industries.