Ізраїль закликав виключити Туреччину з НАТО

Головний дипломат Ізраїлю заявив, що “Ердоган перетворив Туреччину на учасника іранської осі зла”.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав "негайно виключити" з НАТО Туреччину у відповідь на погрози турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на адресу його країни, повідомляє DW.

"Ердоган перетворив Туреччину на учасника іранської осі зла", – заявив Кац.

Він нагадав, що Туреччина, яка загрожує вторгненням до Ізраїлю, приймає членів терористичного угруповання ХАМАС, проти якого веде бойові дії Ізраїль після безпрецедентної терористичної атаки 7 жовтня 2023 року.

Зазначимо, що Туреччина загрожує вторгненням до Ізраїлю, бо Ізраїль планує військову відповідь на удар "Хезболли" по Голанських висотах, внаслідок якого загинуло понад десять людей, в основному підлітки.

Тим часом країни Заходу закликали громадян залишити Ліван. Ситуація на Близькому Сході, як говорять дипломати, "стрімко розвивається".