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Країни Заходу закликали громадян залишити Ліван

Ситуація на Близькому Сході, як говорять дипломати, "стрімко розвивається".

Країни Заходу закликали громадян залишити Ліван
Ситуація в аеропорті Бейрута
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина та низка інших держав випустили нові рекомендації для подорожей, що містять заклик не відвідувати Ліван. Громадянам, які перебувають зараз в країні, радять негайно її залишити.

Як пише The Guardian, у міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства вважають, що ситуація щодо війни між Ізраїлем та Ліваном "стрімко розвивається" і може зазнати ескалації "без попередження". Відомство просить британських підданих не сподіватися на те, що у випадку надзвичайної ситуації їх вдасться швидко евакуювати.

У посольсті США у Бейруті закликали американців розробити "кризовий план дій" та подбати про свою безпеку "до того, як криза розпочнеться".

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