Країни Заходу закликали громадян залишити Ліван

Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина та низка інших держав випустили нові рекомендації для подорожей, що містять заклик не відвідувати Ліван. Громадянам, які перебувають зараз в країні, радять негайно її залишити.

Як пише The Guardian, у міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства вважають, що ситуація щодо війни між Ізраїлем та Ліваном "стрімко розвивається" і може зазнати ескалації "без попередження". Відомство просить британських підданих не сподіватися на те, що у випадку надзвичайної ситуації їх вдасться швидко евакуювати.

У посольсті США у Бейруті закликали американців розробити "кризовий план дій" та подбати про свою безпеку "до того, як криза розпочнеться".