Російський олігарх Авен сплатить до бюджету Великобританії майже мільйон доларів

Також поповнять британську казну і тисячі фунтів стерлінгів готівкою, які конфіскували у особняку Авена.

Менеджери російського мільярдера Петра Авена виплатять до держбюджету Великобританії понад 750 000 фунтів стерлінгів (близько 963 260 доларів), щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Також поповнять британську казну і тисячі фунтів стерлінгів готівкою, які конфіскували у особняку Авена за межами Лондона. Їх передадуть як «доходи, отримані злочинним шляхом».

Національне агентство боротьби зі злочинністю звинувачувало Авена в тому, що він був «прокремлівським олігархом», який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму. Адвокати Авена все заперечують.

Мільярдер окремо домагається скасування санкцій Великобританії проти нього і заявляє, що його особисті переконання ставлять його в «опозицію до нинішнього режиму».

Гроші, які зберігалися на банківських рахунках, були конфісковані після того, як дружина Авена та його команда з майна визнали, що кошти або були «майном, яке підлягає поверненню, або були призначені для використання в протиправних діях».

У самого Авена немає банківських рахунків у Великобританії, але його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління нерухомістю як особисту «скарбничку».

Розслідування було зосереджено на близько 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, направлених до Великобританії з австрійського трасту за кілька годин до введення європейських санкцій.

Раніше у Великобританії вимагали конфіскації 1,2 мільйона фунтів стерлінгів Авена.