ЗМІ: повставнці в Малі після розгрому "вагнерівців" зробили фото з українським прапором

Після розгрому російських найманців так званої групи Вагнера в Малі повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором. Світлину опублікувало видання Kyiv Post, її автентичність підтвердили джерела УП в силах оборони і безпеки.

Представник Головного управління міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телебачення сьогодні сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців". Він додав, що "про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде".

Джерела УП додали, що опубліковане фото "це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК «Вагнер»".

Днями малійські повстанці заявили про розгром російських найманців. Вони повідомили, що за два дні ліквідували й поранили десятки найманців.

У 2021 році в Малі трапився новий держпереворот, у результаті якого військові схопили тимчасового президента та прем'єра і перевезли їх на військову базу. Відтоді політика країни сконцентрована на допомозі від Росії, писав "Мілітарний". Російські найманці допомагають місцевим воєнізованим угрупованням з навчанням і беруть участь у боях.

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