У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
ГоловнаСвіт

ЗМІ: повставнці в Малі після розгрому "вагнерівців" зробили фото з українським прапором

Джерела УП підтвердили автентичність світлини. 

ЗМІ: повставнці в Малі після розгрому "вагнерівців" зробили фото з українським прапором
Фото: Kyiv Post

Після розгрому російських найманців так званої групи Вагнера в Малі повстанці туареги зробили фотографію з українським прапором. Світлину опублікувало видання Kyiv Post, її автентичність підтвердили джерела УП в силах оборони і безпеки. 

Представник Головного управління міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телебачення сьогодні сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців". Він додав, що "про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде".

Джерела УП додали, що опубліковане фото "це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК «Вагнер»".

  • Днями малійські повстанці заявили про розгром російських найманців. Вони повідомили, що за два дні ліквідували й поранили десятки найманців. 
  • У 2021 році в Малі трапився новий держпереворот, у результаті якого військові схопили тимчасового президента та прем'єра і перевезли їх на військову базу. Відтоді політика країни сконцентрована на допомозі від Росії, писав "Мілітарний". Російські найманці допомагають місцевим воєнізованим угрупованням з навчанням і беруть участь у боях. 

Більше на тему – в матеріалі "Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies