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Міністр закордонних справ Польщі не бачить готовності Росії до переговорів: вона хоче капітуляції України

Радослав Сікорський вважає, що на це бажання є три варіанти. 

Міністр закордонних справ Польщі не бачить готовності Росії до переговорів: вона хоче капітуляції України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає Росію готовою до переговорів. У розмові з Visegrad Inside він сказав, що зараз вона хоче отримати переваги від своєї агресії.

Відповідати на це потрібно силою, а не поступками. Метою Путіна, на погляд міністра, є мир на його власних умовах, тобто щонайменше капітуляція України, а то й всього Заходу.

Сікорський вважає, що варіантів є три: капітулювати, дати Росії відсіч або ж посилити жертву нападу так, щоб капітулювала Росія. 

Польський міністр також додав, що не згодний, що прем'єр-міністр Угорщини в контексті війни в Україні наслідує наративи Путіна – він вважає, що в Західній Європі відбувається процес дерусифікації свідомості політичних еліт. Але він бачить необхідність пояснювати це для країн з інших куточків світу.

"Де ми не виграли війну аргументів, так це так званий глобальний південь, хоча у нас є вагомі аргументи, що це колоніальна війна. Азія, Африка та Латинська Америка знають, що означає колоніальна війна. Нам потрібно показати, що колоніалізм також практикувався одними білими людьми проти інших білих людей, що не повинно бути так важко сформулювати для нас, поляків, чи ірландців. Це наш польський меседж, а також польсько-західний і польсько-американський меседж: часи європейського колоніалізму минули, і ніхто не повинен підтримувати відновлення Російської імперії", – сказав він. 

  • Радослав Сікорський очолив польське МЗС цього року. Виступає за надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї по військових цілях у Росії. 
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