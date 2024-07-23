Голова МЗС Польщі закликав партнерів дозволити Україні використовувати далекобійну зброю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі виступив з ініціативою дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для свого захисту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це перша зустріч від часу варварського нападу на дитячу лікарню Охматдит. Я звернувся до колег-міністрів, щоб зняти обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла в майбутньому запобігти таким атакам шляхом ураження літаків, які запускають ракети, і тих летовищ, з яких стартують ці літаки. Мені здається, це повністю була б власна оборона, яка легальна у світлі міжнародного права. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією", – сказав Сікорський.

Він підтримав збільшення санкційного тиску на Росію, а також те, щоб до кінця року Україна змогла використовувати російські активи для власного функціонування і закупівлі зброї.

"Також я підтримав чеську пропозицію, щоб нові російські паспорти були біометричними, це б ускладнило певні діяння з боку влади РФ", – додав Сікорський.

Раніше голова МЗС Польщі зазначав, що його країна від початку повномасштабної війни не забороняла бити її зброєю по Росії.

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