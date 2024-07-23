Голова МЗС Польщі закликав партнерів дозволити Україні використовувати далекобійну зброю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі виступив з ініціативою дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для свого захисту.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Це перша зустріч від часу варварського нападу на дитячу лікарню Охматдит. Я звернувся до колег-міністрів, щоб зняти обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла в майбутньому запобігти таким атакам шляхом ураження літаків, які запускають ракети, і тих летовищ, з яких стартують ці літаки. Мені здається, це повністю була б власна оборона, яка легальна у світлі міжнародного права. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією", – сказав Сікорський.
Він підтримав збільшення санкційного тиску на Росію, а також те, щоб до кінця року Україна змогла використовувати російські активи для власного функціонування і закупівлі зброї.
"Також я підтримав чеську пропозицію, щоб нові російські паспорти були біометричними, це б ускладнило певні діяння з боку влади РФ", – додав Сікорський.
Раніше голова МЗС Польщі зазначав, що його країна від початку повномасштабної війни не забороняла бити її зброєю по Росії.
Українські удари по Росії
- Через заборону завдання ударів західною зброєю по військових цілях у Росії українці можуть застосовувати для цього лише зброю власного виробництва. І навіть це викликає невдоволення в деяких країн. Зокрема, міністру оборони США Ллойду Остін не подобалися удари по російських НПЗ.
- Український президент наголошував, що удари по військових цілях у Росії – це про захист, а не про напад. Це необхідно для знищення установок, якими ворог обстрілює українців зі своєї території, а також для того, аби не дати Росії сформувати ударну групу для наступу.
- На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
- На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по Росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що Росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.