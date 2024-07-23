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Міноборони розширило перелік виробників зимових черевиків для ЗСУ ще однією українською фірмою

Цей крок є частиною політики Міністерства щодо залучення вітчизняних виробників до постачання тилового майна для армії.

Міноборони розширило перелік виробників зимових черевиків для ЗСУ ще однією українською фірмою
Дмитро Кліменков

Міноборони розширило перелік виробників зимових черевиків з високими берцями для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зокрема, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ підтвердило відповідність продукції ще одного українського виробника вимогам нормативно-технічної документації МОУ.

«Міноборони працює над залученням нових виробників тилового майна для ЗСУ. В умовах обмеженого фінансового ресурсу вкрай важливо забезпечити наших захисників та захисниць саме якісними товарами», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що цей крок є частиною політики Міністерства щодо залучення вітчизняних виробників до постачання тилового майна для армії. 

У 2024 році «Державний оператор тилу» (ДОТ) законтрактував 350 тис. пар зимових черевиків з високими берцями на загальну вартість 897,3 млн грн.

Нагадаємо, на посади незалежних членів наглядової ради ДОТ претендують кандидати із 7 країн світу. На співбесіди будуть запрошені дев’ять кандидатів, серед яких троє громадян України та претенденти з Великої Британії, Данії, Литви, Норвегії, Туреччини та Чехії.

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