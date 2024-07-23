Міноборони розширило перелік виробників зимових черевиків для ЗСУ ще однією українською фірмою

Цей крок є частиною політики Міністерства щодо залучення вітчизняних виробників до постачання тилового майна для армії.

Міноборони розширило перелік виробників зимових черевиків з високими берцями для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ підтвердило відповідність продукції ще одного українського виробника вимогам нормативно-технічної документації МОУ.

«Міноборони працює над залученням нових виробників тилового майна для ЗСУ. В умовах обмеженого фінансового ресурсу вкрай важливо забезпечити наших захисників та захисниць саме якісними товарами», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що цей крок є частиною політики Міністерства щодо залучення вітчизняних виробників до постачання тилового майна для армії.

У 2024 році «Державний оператор тилу» (ДОТ) законтрактував 350 тис. пар зимових черевиків з високими берцями на загальну вартість 897,3 млн грн.

Нагадаємо, на посади незалежних членів наглядової ради ДОТ претендують кандидати із 7 країн світу. На співбесіди будуть запрошені дев’ять кандидатів, серед яких троє громадян України та претенденти з Великої Британії, Данії, Литви, Норвегії, Туреччини та Чехії.