На посади незалежних членів наглядової ради ДОТ претендують кандидати із 7 країн світу

На співбесіди будуть запрошені дев’ять кандидатів, серед яких троє громадян України та претенденти з Великої Британії, Данії, Литви, Норвегії, Туреччини та Чехії.

До Міноборони надійшов список кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради ДОТ (Державного оператора тилу).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

На цьому етапі Міноборони отримало від рекрутингової компанії «World Executive Partners» список кандидатів із семи країн світу. На співбесіди будуть запрошені дев’ять кандидатів, серед яких троє громадян України та претенденти з Великої Британії, Данії, Литви, Норвегії, Туреччини та Чехії.

"Наглядова рада за участі іноземних фахівців має забезпечити ефективне використання бюджетних коштів для посилення обороноздатності нашої держави", – прокоментував директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

Фото: Міноборони Географія кандидатів

У березні 2024 року «Державний оператор тилу» та громадська організація «Фонд експертної підтримки врядування та економічного розвитку» (EDGE) підписали Меморандум про співпрацю для пошуку та відбору кандидатів до наглядової ради.

Згодом ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на послуги рекрутингових компаній. Переможцем відбору стала компанія «World Executive Partners» (Heidrick & Struggles), яка й відібрала кандидатів у наглядову раду.

Закупівля послуг рекрутингової компанії здійснена за кошти донора, зокрема коштом програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Києві, фінансованої британським урядом.