Вчора, 17 липня, у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С.

Люди відпочивають на пляжі в Києві, 15 липня 2024 року.

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Вчора, 17 липня, у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С.

З початку липня у столиці зафіксовано вже 13 температурних рекордів.

Також зазначимо, що 16 липня температура води в Дніпрі у Києві перевищила рекорд 2010 року та наблизилася до 30 градусів.