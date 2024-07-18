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Вночі через ворожий обстріл КАБ на Куп'янщині загинула жінка, двоє осіб постраждали

Російські війська також пошкодили поліцейський автомобіль та приватні будинки.

Вночі через ворожий обстріл КАБ на Куп'янщині загинула жінка, двоє осіб постраждали
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

В ніч на 18 липня, близько 02:30 у с. Глушківка Куп'янського району Харківської області через ворожу атаку імовірно КАБ загорівся приватний будинок. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння. 

Про це повідомив начальник Харкіської ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. Близько 19:10 відбувся обстріл FPV-дроном м. Купʼянськ. Пошкоджено авто. 

Перед цим, біля 16:50, по м. Куп’янську відбувся артобстріл, внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль «Рено Дастер».

О 15:37 в с. Глушківка Куп'янсього району унаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі 40 м.кв.Близько 11:20 у Куп’янську через обстріл горіла трава на площі 200 м.кв.

Близько 8:00 у с. Підлиман Ізюмського району через ворожу атаку відбулося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 Га. На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них – біля Глибокого, інші – в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки.

На Харківщині в Куп'янській громаді російська армія знищила ракетою переправу через річку Оскіл. 

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