Вночі через ворожий обстріл КАБ на Куп'янщині загинула жінка, двоє осіб постраждали

Російські війська також пошкодили поліцейський автомобіль та приватні будинки.

В ніч на 18 липня, близько 02:30 у с. Глушківка Куп'янського району Харківської області через ворожу атаку імовірно КАБ загорівся приватний будинок. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння.

Про це повідомив начальник Харкіської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. Близько 19:10 відбувся обстріл FPV-дроном м. Купʼянськ. Пошкоджено авто.

Перед цим, біля 16:50, по м. Куп’янську відбувся артобстріл, внаслідок чого було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль «Рено Дастер».

О 15:37 в с. Глушківка Куп'янсього району унаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі 40 м.кв.Близько 11:20 у Куп’янську через обстріл горіла трава на площі 200 м.кв.

Близько 8:00 у с. Підлиман Ізюмського району через ворожу атаку відбулося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 Га. На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них – біля Глибокого, інші – в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки.

На Харківщині в Куп'янській громаді російська армія знищила ракетою переправу через річку Оскіл.