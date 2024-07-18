​Через російські атаки на Миколаївщині горів хвойний ліс

Також пошкоджений цивільний автомобіль, але минулося без постраждалих.

Учора, 17 липня, о 17:07 та 17:39 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду Миколаївської області. Унаслідок одного із обстрілів на відкритій території за межами населених пунктів виникло займання хвойних насаджень. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок іншого обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора, 17 липня, о 17:54 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Під Миколаєвом чоловік працював у полі й підірвався на невідомому предметі.