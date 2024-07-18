Генштаб: 118 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському і Торецькому напрямках

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 22 годину 17 липня.

За добу зафіксовано 118 бойових зіткнень, найбільше - по 24 - на Покровському і Торецькому напрямках. Там окупанти зосередили зусилля на Північному, Нью-Йорку, Новоселівці Першій та Новоолександрівці. Підтверджено втрати росіян у 304 особи вбитими та пораненими. Також знищено БТР та БМП, гармату, 4 мотоцикли і 5 автомобілів, пошкоджено артсистеми та іншу техніку.

Загалом ворог завдав 43 авіаудари із використанням 58 керованих авіаційних бомб та 605 дронів-камікадзе. Кількість обстрілів українських позицій сягнула 3230.

16 атак відбито на Харківському напрямку, там підтверджено 94 вбитих та поранених росіян, два десятки одиниць знищеної та пошкодженої техніки.

Ситуація на інших напрямках контрольована. Генштаб особливо відзначив 47-ому окрему механізовану бригаду "Магура", яка завдає окупантам відчутних втрат.