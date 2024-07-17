Мінреінтеграції повідомило про зміни в переліку територій, де тривають бої або їх окупувала Росія

Наказом Мінреінтеграції від 25 червня внесли зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.
Про це йдеться на сайті міністерства.
Цей перелік був затверджений у грудні 2022 року й періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
У травні-червні цього року до територій активних бойових дій приєдналися населені пункти Донеччини, такі як села Баранівка, Вовче, Воздвиженка, Іванівка.
В окупації, починаючи з травня цього року, опинилася низка населених пунктів регіону, серед яких Архангельське, Бердичі, Троїцьке, Новоселівка, Очеретине, Первомайське, Семенівка, Соловйове, Новобахмутівка, Новокалинове.
- Попередні зміни Мінреінтеграції оприлюднило у квітні цього року.