У "Дії" запрацювала послуга електронного бронювання

Зі 17 липня на порталі "Дія" запрацювала послуга електронного бронювання.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві наголосили, що керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони, відтепер можуть бронювати співробітників онлайн. Під час бета-тестування були заброньовані 929 осіб.

"Раніше цей процес був доволі заплутаним. Інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Дані губилися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей заново. Нова послуга зробить цей процес бронювання онлайн швидким і прозорим", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Бронювання в "Дії"працюватиме наступним чином:

керівник компанії подає списки військовозобов’язаних співробітників та затверджує заяву електронним підписом. система перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані про неї у реєстрі "Оберіг". "Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

У Міноборони повідомили, що система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого його вважатимуть заброньованим. Якщо рішення позитивне, інформація про бронювання співробітника зʼявиться у застосунку "Резерв+". Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" і за потреби роздрукувати.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що у сервісі автоматизували "всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів".

"Цифровізація процесу виключає людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник в режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого – ні, і яка причина відмови", — додав Федоров.