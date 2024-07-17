Росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури у Покровську на Донеччині, є постраждалі

Російська армія поранила щонайменше п’ятьох цивільних у Покровську. Удар плануючою авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" прийшовся на об'єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін і Донецька обласна прокуратура.

"Покровськ знову під ударом — росіяни поцілили в об'єкт соціальної інфраструктури. Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджені. За попередньою інформацією, поранення отримали 5 людей від 41 до 73 років", — повідомляє глава ОВА.

Усім постраждалим надано медичну допомогу – у них діагностовано осколкові поранення й контузії.

За даними слідства, 17 липня 2024 року, о 15:00, російська армія нанесла черговий удар по м. Покровську, ймовірно, використавши "УМПБ Д-30 СН".

У місті пошкоджено багатоквартирні будинки. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.