На війні загинув посадовець Держспецзв'язку, старший лейтенант Віталій Полонніков.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.
“З глибоким сумом повідомляємо про загибель старшого лейтенанта Полоннікова Віталія Васильовича, т.в.о. заступника директора департаменту - начальника відділу Департаменту безпілотних систем Адміністрації Держспецзв'язку”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій став на захист нашої держави та сумлінно виконував свої військові обов’язки у лавах 112 та 119 окремих бригад територіальної оборони, а також 47 окремої механізованої бригади.