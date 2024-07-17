Віталій став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення.

На війні загинув посадовець Держспецзв'язку, старший лейтенант Віталій Полонніков.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель старшого лейтенанта Полоннікова Віталія Васильовича, т.в.о. заступника директора департаменту - начальника відділу Департаменту безпілотних систем Адміністрації Держспецзв'язку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій став на захист нашої держави та сумлінно виконував свої військові обов’язки у лавах 112 та 119 окремих бригад територіальної оборони, а також 47 окремої механізованої бригади.