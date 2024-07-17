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На війні загинув посадовець Держспецзв'язку, старший лейтенант Віталій Полонніков

Віталій став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення.

На війні загинув посадовець Держспецзв'язку, старший лейтенант Віталій Полонніков
Віталій Полонніков
Фото: Держспецзв'язку

На війні загинув посадовець Держспецзв'язку, старший лейтенант Віталій Полонніков. 

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку. 

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель старшого лейтенанта Полоннікова Віталія Васильовича, т.в.о. заступника директора департаменту - начальника відділу Департаменту безпілотних систем Адміністрації Держспецзв'язку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій став на захист нашої держави та сумлінно виконував свої військові обов’язки у лавах 112 та 119 окремих бригад територіальної оборони, а також 47 окремої механізованої бригади.

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