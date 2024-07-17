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Греція збирається передати Україні 32 виведені з експлуатації винищувачі F-16, – Al Jazeera

Це старі винищувачі, які Греція планує замінити на нові.

Греція збирається передати Україні 32 виведені з експлуатації винищувачі F-16, – Al Jazeera
Демонстраційні польоти F16 після церемонії відкриття Європейського навчального центру F-16 в Румунії, 13 листопада 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30, оскільки вона модернізує 82 F-16 до Block-70 і придбає 24 винищувачі четвертого покоління Rafale у Франції. Виведені з експлуатації F-16 Греція планує передати Україні, передає катарська телекомпанія Al Jazeera із посиланням на джерела.

Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових літаків F-35 п'ятого покоління, які, за даними видання, хотіла отримати Україна. 

В одному звіті говориться, що Україна може очікувати 60 списаних F-16 із Данії, Норвегії та Нідерландів. Україна заявила, що їй потрібно близько 150 літаків. 32 літаки Греції дозволили б певною мірою скоротити розрив.

 

Згідно з джерелами, які спілкувалися з Al Jazeera, Греція надає перевагу формулі передачі цих літаків – продати їх назад у США, які модернізували б їх і передали Києву.

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