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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 254 людини, у тому числі 31 дитину.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 7 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Північному. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив посадовець.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 липня.

Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Під вогнем приватні сектори Курахового і Острівського. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 25 будинків та інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Лиманській громаді 2 будинки зруйновано і 2 пошкоджено в Зарічному, 1 зруйновано і 1 пошкоджено в Торському, пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди у Ямполі. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. 

Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Північному; також у громаді зруйновано 2 будинки і інфраструктурний об'єкт, пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці.

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