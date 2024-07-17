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СБУ затримала інформаторку окупантів, яка зливала ворогу дані про блокпости біля Харкова

Це – лаборантка місцевої поліклініки. 

СБУ затримала інформаторку окупантів, яка зливала ворогу дані про блокпости біля Харкова
СБУ затримала інформаторку росіян, яка здавала позиції захисників біля Харкова
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала ворожу інформаторку, яка зливала росіянам дані про локації українських блокпостів біля Харкова. Ворожою поплічницею виявилася лаборантка поліклініки з проросійськими поглядами, яка шукала виходів на російські спецслужби. 

Вона об'їжджала східні околиці міста і таємно фіксувала розташування блокпостів та укріпрайонів. Також зрадниця намагалася встановити кількість особового складу і техніки на території військових об'єктів, повідомили в СБУ

"Отримані відомості інформаторка «зливала» в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки", – йдеться у повідомленні. 

Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її. Локації Сил оборони убезпечили. 

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.

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