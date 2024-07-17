СБУ затримала інформаторку окупантів, яка зливала ворогу дані про блокпости біля Харкова

Контррозвідка СБУ затримала ворожу інформаторку, яка зливала росіянам дані про локації українських блокпостів біля Харкова. Ворожою поплічницею виявилася лаборантка поліклініки з проросійськими поглядами, яка шукала виходів на російські спецслужби.

Вона об'їжджала східні околиці міста і таємно фіксувала розташування блокпостів та укріпрайонів. Також зрадниця намагалася встановити кількість особового складу і техніки на території військових об'єктів, повідомили в СБУ.

"Отримані відомості інформаторка «зливала» в Телеграм-канал, який адмініструють представники російської розвідки", – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки завчасно викрила підривну діяльність фігурантки і затримала її. Локації Сил оборони убезпечили.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.