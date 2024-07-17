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Лінія активних бойових дій на фронті - понад 970 км, - Генштаб ЗСУ

Росіяни щодоби втрачають 900-1100 військових, з яких 400-500 - убитими.

Лінія активних бойових дій на фронті - понад 970 км, - Генштаб ЗСУ
Війна
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Лінія фронту в Україні наразі становить понад 3000 кілометрів, інтенсивні бойові дії тривають на протяжності майже 970 кілометрів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Протяжність усієї лінії фронту - понад 3 тис. км. Лінія активних бойових дій - понад 970 км", - йдеться в повідомлленні.

У ЗСУ також зазначили, що росіяни не зважають на втрати, і щодоби вони втрачають вбитими і пораненими орієнтовно 900-1100 військових, з яких 400-500 - убитими.

Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 562510 військових.

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