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Поліцейські затримали транссексуала, який викрав немовля з пологового будинку в Кременчуці

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що "дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити".

Поліцейські затримали транссексуала, який викрав немовля з пологового будинку в Кременчуці
У Кременчучі транссексуал викрав немовля з пологового
Фото: Нацполіція

Поліцейські Полтавщини затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру у Кременчуці. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

14 липня до правоохоронців надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", - зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч.3 ст. 146 та ч.2 ст. 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. 

Фото: Нацполіція

Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.За скоєне 25-річному викрадачу тепер загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Фото: Нацполіція

У 2019 році в передмісті Києва викрали немовля, поліція знайшла його за кілька годин.

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