Росія відкрила кримінальні справи проти 620 полонених українців, — Координаційний штаб

Карні справи відкривають у Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях.

Українські військовополонені під час судового засідання в Ростові-на-Дону, 14 червня 2023 року.

Україні відомо про 620 громадян, які перебувають у російському полоні, проти яких РФ відкрила кримінальні справи.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, пише "Суспільне".

"29 "засуджених" полонених або тих, щодо кого почали фейкові кримінальні провадження в країні-агресорці, вдалося повернути за час повномасштабного вторгнення", — розповіли у відомстві.

Зокрема, станом на 30 червня обліковано 620 громадян України в полоні РФ, щодо яких наявна інформація про кримінальне переслідування.

Карні справи відкривають у Російській Федерації або в окупації "ДНР" та "ЛНР".