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Росія відкрила кримінальні справи проти 620 полонених українців, — Координаційний штаб

Карні справи відкривають у Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях.

Росія відкрила кримінальні справи проти 620 полонених українців, — Координаційний штаб
Українські військовополонені під час судового засідання в Ростові-на-Дону, 14 червня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Україні відомо про 620 громадян, які перебувають у російському полоні, проти яких РФ відкрила кримінальні справи.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, пише "Суспільне".

"29 "засуджених" полонених або тих, щодо кого почали фейкові кримінальні провадження в країні-агресорці, вдалося повернути за час повномасштабного вторгнення", — розповіли у відомстві.

Зокрема, станом на 30 червня обліковано 620 громадян України в полоні РФ, щодо яких наявна інформація про кримінальне переслідування. 

Карні справи відкривають у Російській Федерації або в окупації "ДНР" та "ЛНР".

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