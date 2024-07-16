Росія відкрила кримінальні справи проти 620 полонених українців, — Координаційний штаб

Україні відомо про 620 громадян, які перебувають у російському полоні, проти яких РФ відкрила кримінальні справи.
Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, пише "Суспільне".
"29 "засуджених" полонених або тих, щодо кого почали фейкові кримінальні провадження в країні-агресорці, вдалося повернути за час повномасштабного вторгнення", — розповіли у відомстві.
Зокрема, станом на 30 червня обліковано 620 громадян України в полоні РФ, щодо яких наявна інформація про кримінальне переслідування.
Карні справи відкривають у Російській Федерації або в окупації "ДНР" та "ЛНР".
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що за час війни Україна повернула додому 3310 військовополонених. Україна працює над звільненням з російського полону всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей.
- Раніше Лубінець повідомив, що Росія утримує в полоні понад 14 тисяч цивільних українців. У полоні перебувають понад 2 тисячі українців віком більше 65 років.
- Міжнародний кримінальний суд співпрацює з українськими правоохоронцями з приводу катувань українців в російському полоні.