Лубінець: Росія утримує в полоні понад 14 тисяч цивільних українців

Російські окупанти утримують в полоні понад 14 тисяч цивільних українців. Цивільних полонених ще складніше повернути додому, ніж дітей або військових.
Про це розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції "Повернути означає врятувати", пише Суспільне.
Омбудсман наголошує, що цивільних полонених найважче повернети. До їх числа належать і цивільні, які потрапили в російський полон з 2014 року на територіях Донецької та Луганської областей, а також в Криму, а також ті, хто потрапив в окупацію від початку повномасштабного вторгнення.
Лубінець також зауважив, що більш як 2000 громадян України віком 65+ перебувають у полоні.
- У лютому Лубінець заявляв, що у російському полоні перебувають до 28 000 цивільних українців.