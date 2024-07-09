Лубінець: Росія утримує в полоні понад 14 тисяч цивільних українців

У полоні перебувають понад 2 тисячі українців віком більше 65 років.

Російські окупанти утримують в полоні понад 14 тисяч цивільних українців. Цивільних полонених ще складніше повернути додому, ніж дітей або військових.

Про це розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції "Повернути означає врятувати", пише Суспільне.

Омбудсман наголошує, що цивільних полонених найважче повернети. До їх числа належать і цивільні, які потрапили в російський полон з 2014 року на територіях Донецької та Луганської областей, а також в Криму, а також ті, хто потрапив в окупацію від початку повномасштабного вторгнення.

Лубінець також зауважив, що більш як 2000 громадян України віком 65+ перебувають у полоні.