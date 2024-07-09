Рішення щодо удару по "Охматдиту" ухвалювало найвище керівництво РФ, — генпрокурор Костін

Російські ракетні удари 8 липня були спеціально спрямовані проти цивільних об'єктів в українських містах.

Рішення про ракетні удари по Україні, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, ухвалювало найвище керівництво РФ.

Про це заявляє генеральний прокурор України Андрій Костін, пише "Інтерфакс.Україна".

За словами Андрія Костіна, комбінований ракетний удар по Україні 8 липня ухвалювало найвище керівництво Росії.

Генпрокурор зазначив, що ракета, якою російські війська влучили в "Охматдит" — це крилата ракета Х-101.

"Це підтверджується відеозаписом влучання, конструкцією ракети і траєкторією її польоту. Такі висновки також підтверджуються аналізом осколків із місця злочину. На відео ураження дитячої лікарні "Охматдит" чітко видно ракету, яка рухається без будь-яких відхилень на визначену ціль. Оскільки, за твердженням самих представників РФ, крилата ракета Х-101 є високоточною і стійкою до засобів РЕБ, можна дійти висновку, що саме дитяча лікарня була метою атаки високоточною російською зброєю", — зазначив генпрокурор.

Костін додав, що решта ударів 8 липня були спеціально спрямовані проти цивільних об'єктах у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та інших містах України.