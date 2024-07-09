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ЗМІ: Пісторіус шукає додаткові кошти для військової допомоги Україні

У Міноборони ФРН шукають додаткові 4 мільярди євро для фінансування військової допомоги Україні.

ЗМІ: Пісторіус шукає додаткові кошти для військової допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Перед самітом НАТО федеральний уряд Німеччини шукає додаткове фінансування військової допомоги Україні. На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, лише на 2024 рік необхідно 4 мільярди євро, пише Spiegel.

За інформацією Spiegel, в бюджеті Німеччини на цей рік було передбачено 7 млрд євро на допомогу Збройним Силам України. Однак на нові постачання на другу половину 2024 року залишилося трохи менше 200 тисяч євро.

Тому глава Міноборони Німеччини неофіційно повідомив міністру фінансів Крістіану Лінднеру, що обсяг допомоги Україні в озброєнні має бути збільшений ще на 4 млрд євро в другій половині 2024 року.

Поставки зброї в Україну фінансуються не з оборонного бюджету, а в основному з індивідуального плану. Загалом, планується підтримка України під керівництвом генерал-майора Крістіана Фройдінга. Там вважають за необхідне зберегти військову допомогу Україні на постійному рівні до кінця 2024 року.

Співрозмовники Spiegel також розповіли, що Пісторіус хоче використати ці кошти, аби доставити в Україну більше боєприпасів і, можливо, більше танків Leopard.

Міністр фінансів Лінднер закликав федеральний уряд до економії, однак в оборонному відомстві поставку боєприпасів і запчастин вважають необхідною, щоб Україна могла й надалі захищатися від Росії.

Під час візиту до німецьких військових в  Аляску, Пісторіус не вдавався в подробиці внутрішніх дискусій з Лінднером. Він лише побічно підтвердив дискусії з Лінднером щодо додаткового фінансування. 

"Наразі ми працюємо над тим, щоб залучити додаткові кошти, щоб ми могли працювати цього року", – сказав очільник Міноборони Німеччини.

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