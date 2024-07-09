Японія хоче посилити співпрацю з НАТО на тлі угоди між КНДР і Росією — Reuters

Поглиблення військового співробітництва Росії з Північною Кореєю підкреслило необхідність для Японії налагодити тісніші зв’язки з НАТО, оскільки загрози регіональній безпеці стають все більш переплетеними, пише Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.
"Безпека Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна, і агресія Росії проти України та її поглиблене військове співробітництво з Північною Кореєю є сильним нагадуванням про це", — заявив Кісіда.
У письмових коментарях перед своїм візитом на саміт НАТО у Вашингтоні Кісіда також висловив занепокоєння з приводу ймовірної ролі Китаю у допомозі Росії.
Премʼєр наголосив, що "деякі країни", не називаючи Китай, "передали Росії товари подвійного призначення, які послужили агресору "рятівним колом" для війни в Україні".
"Безпека Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна, і агресія Росії проти України та її поглиблене військове співробітництво з Північною Кореєю є сильним нагадуванням про це. Японія сповнена рішучості зміцнювати співпрацю з НАТО та її партнерами", — сказав Кісіда.
Світ, зазначив японський лідер, не повинен терпіти спроби "деяких країн" порушити встановлений міжнародний порядок і вкотре застеріг, що "сьогодні — Україна, а завтра — Східна Азія". Він також закликав до співпраці, щоб протистояти новим загрозам безпеці, які виходять за межі географічних кордонів, таким як кібератаки та конфлікти в космосі.
- Північна Корея постачає російським окупаційним військам боєприпаси для війни проти України. Москва і Пхеньян відкрито говорять про свою співпрацю та про її "поглиблення", особливо на тлі візиту Путіна. Як повідомлялося, 19 червня до Пхеньяна разом зі своїм новим міністром оборони приїжджав президент РФ. Він підписав із Кім Чен Ином угоду про співробітництво. Докладно про це – в матеріалі LB.ua "Пакт Путіна – Кім Чен Ина і його наслідки".
- За даними Державного департаменту США, в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
- 29 червня Радбез ООН отримав беззаперечні докази використання РФ північнокорейських ракет під час обстрілів України.