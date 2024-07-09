Японія хоче посилити співпрацю з НАТО на тлі угоди між КНДР і Росією — Reuters

Поглиблення військового співробітництва Росії з Північною Кореєю підкреслило необхідність для Японії налагодити тісніші зв’язки з НАТО, оскільки загрози регіональній безпеці стають все більш переплетеними, пише Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

"Безпека Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна, і агресія Росії проти України та її поглиблене військове співробітництво з Північною Кореєю є сильним нагадуванням про це", — заявив Кісіда.

У письмових коментарях перед своїм візитом на саміт НАТО у Вашингтоні Кісіда також висловив занепокоєння з приводу ймовірної ролі Китаю у допомозі Росії.

Премʼєр наголосив, що "деякі країни", не називаючи Китай, "передали Росії товари подвійного призначення, які послужили агресору "рятівним колом" для війни в Україні".

"Безпека Євроатлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна, і агресія Росії проти України та її поглиблене військове співробітництво з Північною Кореєю є сильним нагадуванням про це. Японія сповнена рішучості зміцнювати співпрацю з НАТО та її партнерами", — сказав Кісіда.

Світ, зазначив японський лідер, не повинен терпіти спроби "деяких країн" порушити встановлений міжнародний порядок і вкотре застеріг, що "сьогодні — Україна, а завтра — Східна Азія". Він також закликав до співпраці, щоб протистояти новим загрозам безпеці, які виходять за межі географічних кордонів, таким як кібератаки та конфлікти в космосі.