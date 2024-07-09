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​Болгарська компанія розпочала арбітраж проти "Газпрому" на 400 млн євро

Причиною є порушення контракту росіянами у 2022 році.

​Болгарська компанія розпочала арбітраж проти "Газпрому" на 400 млн євро
Фото: EPA/UPG

Болгарська державна газова компанія "Булгаргаз" розпочала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому", вимагаючи компенсації в розмірі 400 мільйонів євро  за порушення контракту в 2022 році.

Про це пише Reuters.

Болгарська компанія почала розгляд у понеділок перед Арбітражним судом Міжнародної торгової палати в Парижі, оскільки "Газпром" не відповів на пропозицію мирової угоди.

"Після того, як російська сторона не вжила дій для вирішення питання в позасудовому порядку, "Булгаргаз" вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії", – йдеться в повідомленні.

  • Раніше про рішення подати до суду на росіян повідомило нове керівництво "Булгаргазу".
  • Минулого року Газпром призупинив довгостроковий контракт із "Булгарзом", який охоплював 90%  постачання природного газу до споживачів. 
  • А у 2022 році "Газпром" припинив постачання природного газу до Болгарії у квітні 2022 року у звʼязку з відмовою "Булгаргазу" розраховуватися рублями.
  • У серпні того ж року в болгарському уряді заявили, що не домовлятимуться з "Газпромом" про нові контракти на постачання природного газу.
  • Болгарія, член Європейського Союзу та НАТО, приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну у 2022 році.
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