​Болгарська компанія розпочала арбітраж проти "Газпрому" на 400 млн євро

Причиною є порушення контракту росіянами у 2022 році.

Болгарська державна газова компанія "Булгаргаз" розпочала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому", вимагаючи компенсації в розмірі 400 мільйонів євро за порушення контракту в 2022 році.

Про це пише Reuters.

Болгарська компанія почала розгляд у понеділок перед Арбітражним судом Міжнародної торгової палати в Парижі, оскільки "Газпром" не відповів на пропозицію мирової угоди.

"Після того, як російська сторона не вжила дій для вирішення питання в позасудовому порядку, "Булгаргаз" вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії", – йдеться в повідомленні.