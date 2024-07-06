Болгарія хоче запропонувати на саміті НАТО мирні переговори між Україною і РФ

На саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія хоче запропонувати мирні переговори між Україною і Росією.
Про це повідомив виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Димитар Главчев, передає видання Novinite.
"Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори за посередництва Болгарії. Що може бути краще за це? І це те, що я запропоную; у цьому немає жодних проблем", - сказав Главчев.
Він скептично висловився про шанси своєї держави стати посередником. Димитар також сказав, що " ці мирні переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародному праву".
"Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", - додав тимчасовий очільник болгарського уряду.
- На перемовинах наполягають, зокрема, Китай, Угорщина, але російська сторона чітко дала зрозуміти, що переговори буде проводити лише на своїх умовах.
- Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав Москву, перед тим побувавши в Україні та зустрівшись із Володимиром Зеленським. Орбан і Путін обговорили війну в Україні й зачепили тему переговорів, але російський диктатор чітко дав зрозуміти, що він проти тимчасово припинення вогню.