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Болгарія хоче запропонувати на саміті НАТО мирні переговори між Україною і РФ

"Ці мирні переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародному праву", - заявив тимчасовий очільник болгарського уряду Димитар Главчев.

Болгарія хоче запропонувати на саміті НАТО мирні переговори між Україною і РФ
Димитар Главчев
Фото: Facebook/Dimitar Glavchev

На саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія хоче запропонувати мирні переговори між Україною і Росією.

Про це повідомив виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Димитар Главчев, передає видання Novinite.

"Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори за посередництва Болгарії. Що може бути краще за це? І це те, що я запропоную; у цьому немає жодних проблем", - сказав Главчев.

Він скептично висловився про шанси своєї держави стати посередником. Димитар також сказав, що " ці мирні переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародному праву". 

"Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", - додав тимчасовий очільник болгарського уряду.

  • На перемовинах наполягають, зокрема, Китай, Угорщина, але російська сторона чітко дала зрозуміти, що переговори буде проводити лише на своїх умовах. 
  • Напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав Москву, перед тим побувавши в Україні та зустрівшись із Володимиром Зеленським. Орбан і Путін обговорили війну в Україні й зачепили тему переговорів, але російський диктатор чітко дав зрозуміти, що він проти тимчасово припинення вогню.
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