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Через російську атаку по енергооб'єкту в Сумській області знеструмлено понад 100 тис. абонентів

5 липня Україна за запитом Польщі отримувала надлишки електроенергії.

Через російську атаку по енергооб'єкту в Сумській області знеструмлено понад 100 тис. абонентів
Фото: EPA/UPG

Через російську атаку по Сумській області знеструмленими залишаються понад 100 тисяч абонентів у 348 населених пунктах.

Про це повідомляє Міненерго.

"Через нічну атаку на один з енергооб’єктів на ранок залишаються знеструмленими 100,4 тисячі абонентів у 348 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи", — ідеться у повідомленні.

У Сумській області тривають відновлювальні роботи.

За інформацією Міненерго, 5 липня Україна за запитом Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни, що дає змогу частково покривати дефіцит потужностей, який виник унаслідок масованих російських атак на енергосистему.

Також увечері 5 липня короткочасно відключали високовольтну повітряну лінію, що з'єднує енергосистеми України та Молдови. Її ввімкнено в роботу.

За даними міністерства, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 35 957 МВт*год. Експорт не передбачається.

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