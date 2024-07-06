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Партизани спостергіють збільшення кількості оборонних споруд росіян вздовж узбережжя Криму

У Євпаторії та Ялті росіяни залучають цивільних підрядників для облаштування вогневих позицій.

Партизани спостергіють збільшення кількості оборонних споруд росіян вздовж узбережжя Криму
Фото: АТЕШ

Партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють у партизанському русі "Атеш".

Партизани зазначають, що поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних "недоспоруджень" уздовж берегової лінії зростає щодня.

У Євпаторії та Ялті, росіяни залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих та оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно.

"Серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що СОУ формують, так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", — пишуть в Атеш.

  • У квітні партизани повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму росіяни активізували будівництво укріплень на тлі міжнародної допомоги Україні. 
  • Будівництво укріплень проходить біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова.
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