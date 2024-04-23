Окупанти розпочали будівництво укріплень по всьому Криму, — "АТЕШ"

В тимчасово окупованому Криму росіяни активізували будівництво укріплень на тлі міжнародної допомоги Україні.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Будівництво укріплень проходить біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова.

Зазначається, що зводяться нові окопи, зміцнюються старі та посилюється охорона логістичних об'єктів.

"Ймовірно, це відбувається на тлі військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння СОУ балістичних ракет ATACMS дуже непокоїть російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою", — зазначили в "АТЕШ" .