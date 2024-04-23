«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
«Знищити ембріони за три місяці»: Асоціація репродуктологів виступила проти законопроєкту МОЗ, якого публічно ще не існує
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
ZN.UA: МЗС доручило всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Буданов про розслідування отруєння коханої: затримання – це не серйозно. Але це моя дружина, тому так воно не зійде
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
Рішення щодо відставки двох віцепрем’єрів та міністрів не прийняли на засіданні малої фракції “Слуги народу”, – джерела
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Американська преса висміяла поразку трампістки Марджорі Ґрін у Конгресі
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Ексрозвіднику Червінському продовжили термін утримання під вартою
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти розпочали будівництво укріплень по всьому Криму, — "АТЕШ"

Росіяни активізують будівництво укріплень в тимчасово окупованому Криму на тлі міжнародної допомоги Україні.

Окупанти розпочали будівництво укріплень по всьому Криму, — "АТЕШ"
фортифікації в Криму
Фото: АТЕШ

В тимчасово окупованому Криму росіяни активізували будівництво укріплень на тлі міжнародної допомоги Україні. 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Будівництво укріплень проходить біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова.

Зазначається, що зводяться нові окопи, зміцнюються старі та посилюється охорона логістичних об'єктів.

"Ймовірно, це відбувається на тлі військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння СОУ балістичних ракет ATACMS дуже непокоїть російську владу. Адже ці ракети у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою", — зазначили в "АТЕШ" .

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies