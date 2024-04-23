Головне за ніч та ранок вівторка, 23 квітня: атаки "шахедів" на Одещину та Київщину, понад 70 ворожих штурмів на 4 напрямках

Нічна повітряна атака, 86 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Лиманському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, підозра чинному міністру.

Унаслідок нічної атаки окупантів з використанням ударних безпілотників в Одесі пошкоджені житлові будинки, розпочалася пожежа. 34 особи були врятовані, повідомили Сили оборони півдня.

За інформацією міського голови Геннадія Труханова, руйнувань зазнали щонайменше 14 квартир.

У Пересипському районі Одеси розгорнули оперативний штаб, який надаватиме допомогу постраждалим та тим містянам, які потребують переселення.

Як пізніше повідомив голова ОВА Олег Кіпер, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждали дев'ять людей, четверо з них – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості в лікарні.

У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Захисники неба знищили 15 ворожих безпілотників, повідомили у Повітряних силах України.

Ракети ворог запускав із Бєлгородської області Росії, а "шахеди" із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – додали у ПсУ.

Збивали безпілотники у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про наслідки нічної атаки росіян із застосування ударних БПЛА.

За словами голови КМВА Сергія Попка, "шахеди" було запущено із Курської області РФ. Безпілотники пролетіли Сумщину та Черкащину і заходили на столицю з південно-західного напрямку.

Засоби протиповітряної оборони всі БпЛА знищили.

Згідно з попередніми даними, у Києві та області не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.

Згодом близько 8 години ранку про наслідки атаки повідомили в Київській ОВА. За словами її голови Руслана Кравченка, в декількох районах працювали сили протиповітряної оборони. "Влучань в житлову чи критичну інфраструктуру немає. Жертв та постраждалих немає", – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 86 бойових зіткнень.

Ворог завдав 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 800 окупантів, 5 танків та 29 артилерійських систем. Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 461 060 чоловік особового складу.

Про інші втрати ворога – в новині.

Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні ZN.UA.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє “до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень” закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

Детальніше – в новині.

Чинного українського міністра, колишнього голову аграрного комітету викрили на заволодінні державною землею в сумі 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. Про це повідомили в НАБУ.

Бюро не називає імені міністра, але наведені факти з біографії дозволяють припустити, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

У 2017 році, коли почали реалізувати оборудку, Сольський ще не був політиком, але володів низкою сільгосподарських компаній. Згодом він став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, та "у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині", додали в САП.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та людині, яка сприяли вчиненню злочину.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!